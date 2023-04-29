Мир 29 апреля 2023, 21:19 Бывший депутат Рады назвал новый срок начала контрнаступления ВСУ Бывший депутат Рады Стецькив призвал ВСУ начать контрнаступление до саммита НАТО в июле Pxhere

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Солдатам ВСУ нужно начать контрнаступление до саммита НАТО в Вильнюсе, считает бывший депутат Верховной рады Тарас Стецькив. Как сообщило РИА «Новости», такое мнение он высказал в эфире телеканала «NTA». Саммит НАТО запланирован на 11–12 июля.

«Нам придется идти вперед, и я думаю, что это должно быть до саммита (НАТО — прим. ред.) в Вильнюсе, иначе нам будет сложно вести там переговоры», — сказал Стецькив.

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Экс-депутат Рады уверен, что начать наступление бойцам ВСУ следует даже несмотря на нехватку боеприпасов, которая вызвана «бюрократическими проволочками» в ЕС.

По утверждению политика, страны Евросоюза «не могут достигнуть договоренности, каким образом организовывать тендеры среди фирм, которые должны эти снаряды делать».

Дефицит боеприпасов, как признал Стецькив, может привести к провалу украинских военных, что окажет влияние на отношение к Украине на Западе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не станут дожидаться поставок западной авиации и начнут контрнаступление без нее. По его словам, ВСУ не будут «успокаивать Россию» тем, что на обучение летчиков полетам на западных самолетах они потратят еще несколько месяцев.