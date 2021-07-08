Бывший депутат Рады назвал истерикой заявления Зеленского о вступлении в НАТО

Власти Украины потерпели сокрушительное поражение в международных отношениях. Регулярные заявления руководства страны по вопросу членства в НАТО и ЕС свидетельствуют об истерике в аппарате президента.

«Это истерика. На самом деле офис президента, МИД и Зеленский, потерпели, на мой взгляд, сокрушительное поражение в международных отношениях. У нас когда-то были достаточно теплые отношения с Венгрией, Германией, Францией, сегодня это наши оппоненты», — поделился своим мнением бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш».

Политик напомнил, что в Нидерландах на консультативном референдуме по ратификации соглашения по ассоциации между ЕС и Украиной выступили против этого договора. У Украины также проблемы в отношениях с Венгрией, которая против вступления страны в НАТО из-за нарушений прав этнических венгров в Закарпатье. Экс-депутат отметил, что Владимир Зеленский настроил против себя Германию и Францию.

За вступление Украины в Североатлантический альянс выступают Польша и страны Прибалтики, однако представитель генсека Джеймс Аппатурай дал понять, что помимо желания этих стран и Украины должна быть готовность НАТО к расширению.