Бывший депутат Рады назвал диалог США и России плохим знаком для Украины

Стратегический диалог между Соединенными Штатами и Россией — это плохой знак для Украины. Такое заявление сделал политолог и бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол.

В статье для издания «Главред» он напомнил, что пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс ранее сообщил о подготовке США проведения стратегического диалога с Россией, который затронет также и Украину.

«Поскольку дополнительных комментариев с американской стороны пока не было, то это заявление вызывает непонимание», — сказал Черновол.

Стратегический диалог, по его мнению, означает достижение договоренностей, которые устроят обе стороны. Такой разговор не может состояться между государствами, «занимающими диаметрально противоположные позиции».

Бывший депутат надеется, что Штаты в ближайшее время дадут дополнительные объяснения. Однако пока политолог пришел к выводу, что подобные заявления говорят о том, что США и Россия достигли возможных точек компромисса, а Украина при этом «выглядит средством размена».

«В любом случае такие заявления — это плохой знак для Украины, которой сейчас, вместо того, чтобы кричать о том, почему мы до сих пор не в НАТО, стоило бы настаивать на том, что Украина не может быть разменной монетой и объектом чьих-то переговоров», — подчеркнул Черновол.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил, что на первом этапе российско-американских переговоров по стратегической стабильности нужно обсудить те моменты, которые беспокоят обе стороны. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что Штаты продолжат диалог с РФ по вопросам стратегической стабильности в ближайшее время. В продолжение переговоров в Женеве лидеров Владимира Путина и Джо Байдена представители стран продолжат контакты.