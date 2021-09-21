Бывший депутат Рады Мураев призвал Зеленского к ответу за дорогой газ

Украинский президент Владимир Зеленский должен нести ответственность за высокие цены на газ в стране. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Бывший народный избранник отметил, что сегодня тысяча кубометров газа стоит уже порядка 800 долларов. Он указал, что газовые хранилища на Украине уже наполовину пусты, что повлияло на повышение цен. В связи с этим Мураев призвал к ответственности Зеленского, а также главу «Нафтогаза» Юрия Витренко и премьера Дениса Шмыгаля.

«Чем они думали? Почему мы будем теперь покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население?» — процитировало его РИА «Новости».

Мураев напомнил, что Россия предлагала Украине договориться о прямых поставках газа по цене около 175 долларов за тысячу кубометров, но в Киеве отказались. И теперь из-за недальновидной и непрагматичной политики украинских властей жители страны будут вынуждены переплатить за газ более шести миллиардов долларов, указал он.

«Не хочется идиотов у власти называть идиотами и реально говорить, чем это закончится», — заявил Мураев.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» предложил Европе решить газовый кризис без «Северного потока — 2».