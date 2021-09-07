Бывший депутат Рады Мураев предположил, что Байден дал Зеленскому указание по поводу России
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что президент США Джо Байден мог сказать своему коллеге Владимиру Зеленскому за закрытыми дверями о невозможности решить проблему Украины без России. Именно после этого последовали заявления Украины о встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Мураев также увидел связь между визитами канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию, США и на Украину.
«Меркель не просто так ездила сначала к Байдену, потом должна была приехать к Зеленскому, но потом почему-то заехала к Путину. Они согласовывали позиции», — заявил бывший депутат Рады в эфире телеканала «Наш».
Он допустил, что Зеленский и Путин могут встретиться до Нового года.
Российский сенатор Алексей Пушков 6 сентября посоветовал Владимиру Зеленскому определиться с темами для обсуждения Владимиром Путиным, вместо того чтобы обвинять РФ в поиске отговорок.
Так Пушков отреагировал на заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что украинские власти готовы к встрече Зеленского и Путина, но у Украины создается впечатление, что российская сторона находит отговорки. Об этом написала газета «Известия».