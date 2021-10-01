Бывший депутат Рады Мураев назвал ошибку президента Украины в отношениях с Россией

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев назвал ошибкой отказ президента Владимира Зеленского от прямых поставок голубого топлива. Слова бывшего народного избранника привел телеканал «Наш».

Из-за того, что украинское руководство подписало с Россией лишь контракт на продление газа через страну, а предложение о прямых поставках проигнорировало, Украина получила бедствие «не одного миллиарда долларов». Такое мнение политик выразил во время выступления на телевидении. Евгений Мураев считает, что российская сторона продолжала «давать посылы» о том, что предложение о прямых поставках в силе. Отказ от него Мураев назвал ошибкой.

Чтобы компенсировать финансовые потери, отметил экс-депутат, руководству страны придется искать источники займов. Бывший парламентарий считает, что президент Владимир Зеленский в итоге должен понести ответственность за высокие цены за газ.

Ранее Венгрия заключила договор на прямую поставку газа из России. Украина выразила недовольство сделкой и оценила ее как приносящую ущерб украино-венгерским отношениям.