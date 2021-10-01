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    01 октября 2021, 08:44

    Бывший депутат Рады Мураев назвал ошибку президента Украины в отношениях с Россией

    Антон Ишбульдин

    Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев назвал ошибкой отказ президента Владимира Зеленского от прямых поставок голубого топлива. Слова бывшего народного избранника привел телеканал «Наш».

    Бывший депутат Рады Мураев назвал ошибку президента Украины в отношениях с Россией

    Из-за того, что украинское руководство подписало с Россией лишь контракт на продление газа через страну, а предложение о прямых поставках проигнорировало, Украина получила бедствие «не одного миллиарда долларов». Такое мнение политик выразил во время выступления на телевидении. Евгений Мураев считает, что российская сторона продолжала «давать посылы» о том, что предложение о прямых поставках в силе. Отказ от него Мураев назвал ошибкой.

    Чтобы компенсировать финансовые потери, отметил экс-депутат, руководству страны придется искать источники займов. Бывший парламентарий считает, что президент Владимир Зеленский в итоге должен понести ответственность за высокие цены за газ.

    Ранее Венгрия заключила договор на прямую поставку газа из России. Украина выразила недовольство сделкой и оценила ее как приносящую ущерб украино-венгерским отношениям.