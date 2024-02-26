Мир 26 февраля 2024, 22:06 Бывший депутат Рады матом отругал Залужного и весь украинский народ УНИАН: появилась запись нецензурной брани бывшего нардепа в адрес Залужного РИА «Новости»

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Бывший депутат Верховной Рады Украины Сергей Пашинский обматерил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Запись опубликовало агентство УНИАН в Telegram.

По данным журналистов, аудиозапись сделало НАБУ в ходе прослушки Пашинского. На ней бывший нардеп в разговоре с активистом Мирославом Гаем обещал встретиться с главкомом после Нового года и «прочистить ему мозги».

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На этой же записи Пашинский обрушился с нецензурной критикой на всех украинцев.

«Я давно в этом бизнесе. Это всегда будут решать не британцы, не американцы и не [президент России Владимир] Путин. ****** украинский народ. Они мне, вот эти базары их», — заявил бывший парламентарий.

В ноябре 2023 года Министерство внутренних дел России объявило Сергея Пашинского в розыск за организацию антитеррористической операции на юго-востоке Украины в 2014 году.

В октябре 2022 года Пашинский в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом признался, что украинские теракты в Крыму, в том числе, атаку на Крымский мост, координируют США.