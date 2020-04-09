Бывший депутат Рады допустил, что Украина может распасться из-за пандемии коронавируса

Евгений Мураев напомнил о том, что регионы Украины уже начали вводить карантин в разгар пандемии, отгораживаясь таким образом. Он считает, что это может быть опасно.

«Мы видим, как отгораживалось Закарпатье, какие настроения ходят в различных городах», — напомнил Мураев.

Относительно угрозы разгула криминала депутат напомнил об участниках в боях в Донбассе. Мураев не исключил того, что у них на руках может быть до 2,5 миллиона единиц боевого оружия. В случае кризиса в стране они могут примкнуть к рядам бандитов.

«Боюсь, что этому не сможет противостоять ни реформированная полиция, ни прокуратура, ни спецслужбы Украины все вместе взятые», — привел цитату бывшего депутата сайт «Дни.ру».