Бывший депутат Рады допустил, что Украина может распасться из-за пандемии коронавируса
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев допустил, что из-за коронавируса Украина может распасться. Второй негативнй сценарий для Незалежной, по его мнению, это разгул криминала. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.
Евгений Мураев напомнил о том, что регионы Украины уже начали вводить карантин в разгар пандемии, отгораживаясь таким образом. Он считает, что это может быть опасно.
«Мы видим, как отгораживалось Закарпатье, какие настроения ходят в различных городах», — напомнил Мураев.
Относительно угрозы разгула криминала депутат напомнил об участниках в боях в Донбассе. Мураев не исключил того, что у них на руках может быть до 2,5 миллиона единиц боевого оружия. В случае кризиса в стране они могут примкнуть к рядам бандитов.
«Боюсь, что этому не сможет противостоять ни реформированная полиция, ни прокуратура, ни спецслужбы Украины все вместе взятые», — привел цитату бывшего депутата сайт «Дни.ру».