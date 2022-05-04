Бывший депутат бундестага Гердт: Шольц «проглотит» оскорбление украинского посла

Канцлер Германии Олаф Шольц «проглотит» оскорбление украинского посла Андрея Мельника. Таким мнением с «Политикой сегодня» поделился экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Ранее Мельник назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой» за то, что канцлер отказался приезжать в Киев после отказа украинской столицы принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. По мнению Гердта, реакции со стороны канцлера не последует.

«Такие неуважительные оценки звучат уже не первый год. Когда-то он требовал моей депортации за то, что я посетил Крым. <…> Тогда не было никакой реакции. Они нашего президента не пустили в страну по причине того, что он якобы сильно прорусский. И это мы проглотили. Ну и Шольц сейчас это проглотит», — считает Гердт.