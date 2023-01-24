Мир 24 января 2023, 21:08 Бывший депутат бундестага Гердт прокомментировал отказ Шольца давать Украине танки Экс-депутат бундестага Гердт: Германия наконец-то начинает проявлять признаки взвешенности

Читать 360tv в

Бывший депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт прокомментировал сообщения журналистов, которые написали, что нежелание немецкого канцлера Олафа Шольца давать Киеву танки делают Германию «все более одинокой в Европе». Об этом сообщила «Политика сегодня».

По словам экс-депутата, многие политики, напротив, рады взвешенности властей Германии в принимаемых решениях.

Реклама

«Я уверен, что основная часть политиков с тихим удовлетворением наблюдает за тем, что самая большая страна и экономика Евросоюза наконец-то начинает проявлять хотя бы малые признаки взвешенности в своих решениях», — сказал Гердт.

Он добавил, что рад решению канцлера не отправлять «Леопарды» Киеву, поскольку эти действия поставили бы Германию в ряд участников конфликта.

Ранее в Financial Times появилась публикация, где авторы отметили разочарование Шольцем «по всей Европе».

Авторы: