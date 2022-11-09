Мир 09 ноября 2022, 02:21 Бывший член сербской ОПГ признал подготовку покушения на Вучича — СМИ «Вечерне новости»: бывший член сербской ОПГ признал в суде подготовку покушения на Вучича Pxhere

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На президента Сербии Александра Вучича готовилось покушение. Об этом в суде рассказал бывший член сербской организованной преступной группировки (ОПГ) Срджан Лалич, сообщило издание «Вечерне новости».

Лалич находится в статусе свидетеля обвинения. По его словам, в феврале прошлого года правоохранители задержали членов крупной ОПГ Велько Беливука и Марко Мильковича. Как предполагается, задержанные связаны с черногорской мафией.

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Глава одного из черногорских кланов, по словам Лалича, передал около пяти миллионов евро. Он также помогал тем представителям спецслужб, которые «выступали за свержение политических структур в Сербии».

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«Самую большую помеху они видели в президенте [Сербии Александре Вучиче]», — отметил Лалич.

В начале ноября произошло нападение на бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана. В него стреляли во время шествия сторонников его партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф». Стрелявшего задержали, политика доставили в больницу. Помимо Хана, ранения получили еще несколько руководителей партии.