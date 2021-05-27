Бывший чешский дипломат понадеялся на «русское великодушие»

Ухудшение отношений России и Чехии аномально и явно срежиссировано, заявил бывший чешский дипломат Станислав Суя. Он выразил надежду, что ситуация изменится, напомнив о «русском великодушии».

Суя подчеркнул, что доказательств причастности России к взрывам во Врбетице нет, а обвинения со стороны властей Чехии ничем не подкреплены, сообщило местное издание Haló noviny.

«Недавний призыв премьера Андрея Бабиша, который попросил у других стран — членов Европейского союза выслать „хотя бы по одному российскому дипломату“ в знак солидарности с ЧР, показался мне доморощенной дипломатией», — заявил он.

По мнению экс-дипломата, это было похоже на мольбу. Но если премьер так уверен в «одной-единственной версии» инцидента во Врбетице, то зачем тогда он делает подобные обращения к союзникам, добавил Суя.

По его словам, высылки дипломатов из солидарности с союзником — беспрецедентный шаг даже для времен холодной войны. Он предупредил, что кризис в отношениях с Россией грозит экономическим ущербом, его нужно скорее преодолеть.

Отношения стран испортились после того, как Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. Из Праги были высланы 18 дипломатов РФ, которых заподозрили в работе на спецслужбы. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Несколькими днями ранее стороны договорились уравнять численность сотрудников в своих диппредставительствах. Каждая страна оставит в посольствах по семь дипломатов и 25 командированных административно-технических сотрудников, сообщал РИА ФАН.