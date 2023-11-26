Мир 26 ноября 2023, 00:19 Бывший британский военный рассказал об опустошенных арсеналах Запада РИА «Новости»: все страны Запада, кроме США, передали Украине свое оружие U.S. Department of Defense

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Бывший британский офицер Глен Грант рассказал, что западные партнеры Украины передали украинской армии практически все оружие со складов. По его словам, только США сохранили серьезные запасы вооружения. Об этом написало РИА «Новости».

«Все страны, кроме Соединенных Штатов, уже отдали все, что могли. Латвия опустошила свои склады. Аналогично поступили Эстония и Чехия. Польша отдала огромное количество оборудования и все еще ожидает поступления нового», — заявил Грант.

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Он добавил, что американские власти так поступили по вполне определенным причинам. Он предположил, что одной из них является подготовка к вооруженному конфликту с Китаем.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил о бесполезности поставок западной военной техники на Украину из-за отсутствия грамотного и слаженного командования в рядах ВСУ. Он также назвал и другие серьезные проблемы, в числе которых дефицит обученных саперов, боеприпасов и оборудования для обнаружения мин.