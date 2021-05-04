Бывший британский шпион собирал досье на Трампа во время его правления

Второе досье на бывшего президента США Дональда Трампа о вмешательстве Москвы в выборы предоставил бывший британский разведчик Кристофер Стил. Он заявил, что руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт имел связи с Россией.

Бывший шпион МИ-6 Кристофер Стил подготовил для ФБР второе досье на Дональда Трампа, пока он находился в Белом доме, сообщили источники изданию The Telegraph.

Во втором досье британского разведчика содержатся новые данные о вмешательстве Москвы в американские выборы. Стил якобы нашел доказательства связи России с бывшим руководителем предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

Кристофер Стил в 2016 году предоставил ФБР первый компромат на Дональда Трампа. Тогда на тот момент действующий президент США назвал документ фальшивкой, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — «газетной уткой». После этого он продолжил предоставлять США необработанные разведданные через свою компанию Orbis Business Intelligence.

Ранее Белый дом рассекретил принятые Трампом правила нанесения ударов вне боевых зон.