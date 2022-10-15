Бывший британский министр предрек отставку Трасс в течение ближайших недель | 360°

Мир 15 октября 2022, 13:17 Поделиться Telegram

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Viber Бывший британский министр предрек отставку Трасс в течение ближайших недель The Times: экс-министр Квартенг допустил отставку Трасс в течение нескольких недель РИА Новости

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс рискует покинуть свой пост в течение нескольких недель. Об это со ссылкой на бывшего главу британского Минфина Квази Квартенга написало издание The Times.

«По мнению Квартенга, его увольнение и принятые бюджетные решения не спасут Трасс от отставки в течение ближайших недель», — говорится в материале.

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Также остальные собеседники издания поддержали точку зрения Квартенга и заявили, что уход Трасс с должности является вопрос недалекого времени.

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Квартенг занял пост главы министерства финансов в начале сентября, спустя две недели он представил в парламент план по поддержке британской экономики. Однако правительство Трасс жестко раскритиковали из-за опасения перед рост государственного долга.

В пятницу стало известно об отставке Квартенга с должности руководителя Минфина, сообщала «Национальная служба новостей».

Ранее сообщалось, что работу Трасс одобрили всего лишь 18% жителей Великобритании, а 55% разочаровались в ее работе.

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