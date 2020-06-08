    08 июня 2020, 17:54

    Бывший боевик признался, что выполнял в Сирии поручения британской разведки

    Артур Блянихов

    Бывший член ИГИЛ* Мухаммед Усейн Соуд рассказал сайту телеканала «Звезда», что британская разведка поручала террористам следить за передвижениями российских военных в САР.

    По данным издания, пять лет назад мужчине пришлось примкнуть к боевикам, иначе его ждала казнь. Он попал в одну из бандитских групп и занимался мародерством и грабежами. Мухаммед утверждает, что его командир получал от англичан указания. Потом и ему сделали предложение о сотрудничестве.

    «Я решил вернуться на родину. Об этом узнали англичане и предложили: будешь шпионить, мы все организуем. Иди в Пальмиру, тебе там передадут деньги, телефоны и обеспечат всем необходимым», — поделился бывший террорист.

    Он должен был следить и фотографировать важные объекты разведки Мухабарат, посты российской и сирийской армии. Однако ни денег, ни телефонов Мухаммед не получил — к нему пришли сирийские контрразведчики. Теперь мужчину ждет суд.

    *Исламское государство — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.