Бывший боевик признался, что выполнял в Сирии поручения британской разведки

По данным издания, пять лет назад мужчине пришлось примкнуть к боевикам, иначе его ждала казнь. Он попал в одну из бандитских групп и занимался мародерством и грабежами. Мухаммед утверждает, что его командир получал от англичан указания. Потом и ему сделали предложение о сотрудничестве.

«Я решил вернуться на родину. Об этом узнали англичане и предложили: будешь шпионить, мы все организуем. Иди в Пальмиру, тебе там передадут деньги, телефоны и обеспечат всем необходимым», — поделился бывший террорист.

Он должен был следить и фотографировать важные объекты разведки Мухабарат, посты российской и сирийской армии. Однако ни денег, ни телефонов Мухаммед не получил — к нему пришли сирийские контрразведчики. Теперь мужчину ждет суд.

*Исламское государство — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.