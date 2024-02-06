Мир 06 февраля 2024, 10:30 Бывший аналитик ЦРУ рассказал о бережливом отношении Залужного к боевикам Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Залужный бережет боевиков, не отправляя их в бой Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/globallookpress

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Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный бережет боевиков «Азова»*. Он не отправляет их на поле битвы, так как сам является приверженцем нацистской идеологии. Такое мнение выразил бывший аналитик Центрального разведуправления США Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Dialogue works.

Он признался, что не хочет представлять главкома Вооруженных сил Украины военным гением или добросердечным человеком. Джонсон назвал Залужного приверженцем нацизма.

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«Он вовсе не отличный парень — он подонок. Он придерживается неонацистский идеологии», — высказался бывший аналитик ЦРУ.

Он заверил, что Залужный не отправляет боевиков «Азова»* и других подобных подразделений на передовую не из рациональных соображений. Он бережет их, желая сохранить им жизнь. А вместо боевиков главком ВСУ предпочитает отправлять на фронт мужчин в возрасте.

Преемнику Залужного предрекли печальную судьбу. По мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, именно после отставки главкома ВСУ начнется «самое интересное».

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.