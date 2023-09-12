Мир 12 сентября 2023, 03:26 Бывший аналитик ЦРУ рассказал, к чему привел российский ответ на санкции Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ответ России на санкции приблизил крах гегемонии США Pxhere

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Ответ России на западные санкции стал отправной точкой рождения нового мироустройства. Такого мнения придерживается бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он высказал его в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Сейчас, как счел Джонсон, происходит полная реорганизация миропорядка.

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«То, что произошло в результате одновременного ввода антироссийских экономических санкций и все более агрессивной риторики и угроз в адрес Китая и России, побудило Москву и Пекин, как вы заметили, более усердно работать над созданием нового миропорядка», — указал Джонсон.

Он отметил, что несмотря на то, что БРИКС существует уже не первый день, происходящее по-настоящему вдохнуло в объединение жизнь.

Вместе с Россией и Китаем более заметную роль начинают играть Бразилия, Индия и Южная Африка, заявил бывший аналитик ЦРУ. Подобные изменения на международной арене, по его мнению, означают, что Штаты теряют статус ведущей мировой державы.