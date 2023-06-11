Мир 11 июня 2023, 23:56 Бывший аналитик ЦРУ раскрыл планы США на Зеленского Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США пожертвуют Зеленским ради сокрытия своих преступлений Pxhere

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Власти США планируют пожертвовать президентом Украины Владимиром Зеленским для сокрытия своих преступлений, которые связаны с диверсиями на «Северных потоках» и подрывом Каховской ГЭС. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Свое мнение он высказал в интервью Стивену Гарднеру. Запись разговора размещена на YouTube.

«Одна часть нашего правительства готова, как говорят у нас в Вашингтоне, отдать Зеленского на съедение», — указал Макговерн.

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В Вашингтоне понимают, что в конфликте с Москвой Киев не не добьется успеха. Там планируют пожертвовать украинским лидером. Поэтому Вашингтон перекладывает на украинцев вину за диверсии на «Северных потоках», сливая американским СМИ данные о происшествии. В истории с подрывом Каховской ГЭС Штаты могут попытаться таким же образом подставить Киев. Так администрация США пытается скрыть свои преступления, и свести к минимуму риск ядерного конфликта с Россией.

«Они понимают, что Россия их превосходит в обычных и, возможно, в стратегических отношениях», — заметил бывший аналитик ЦРУ.

Через некоторое время после подрыва «Северных потоков» ЦРУ уведомляло Бельгию о предполагаемой роли Украины в произошедшем. Данные об этом изначально распространило издание De Tijd. По словам его источников, это может говорить о том, что западные спецслужбы уже не один месяц знают о возможном участии киевского режима в диверсии.