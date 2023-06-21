21 июня 2023, 14:26
Бывший аналитик ЦРУ признал неудачное контрнаступление ВСУ и заявил о тысячи погибших украинцах
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ потеряли тысячи бойцов в ходе провального контрнаступления
Вооруженные силы Украины в результате неудачного контрнаступления потеряли тысячи своих солдат. Такое заявление сделал в прошлом аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, если сравнить украинское контрнаступление с блокбастером, который должен был потрясти весь мир, то, безусловно, такое кино провалилось.
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«Это провал, потому что более 10 тысяч украинских солдат погибли, даже не пройдя первую линию обороны», — сказал он.
Джонсон считает, что у контрнаступления ВСУ не было хорошей военной стратегии. Это был лишь политический ход президента Украины Владимира Зеленского и его союзников с Запада. Произошедшее он назвал «ужасной резней украинских войск». Экс-аналитик ЦРУ допустил, что почти все подготавливаемые в течение последних трех месяцев НАТО и США солдаты погибли.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что контрнаступление ВСУ может закончиться примерно через три недели. Это произойдет, когда украинские силы исчерпают все свои ресурсы.
США
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Украина
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