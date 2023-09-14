Мир 14 сентября 2023, 07:57 Бывший аналитик ЦРУ предрек конец контрнаступления Украины в октябре Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ прекратят контрнаступление в октябре РИА «Новости»

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Украина будет вынуждена завершить контрнаступление уже в октябре, так как боеспособность ВСУ начала таять с каждым днем. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Джонсон указал, что с начала наступательных действий в июне Вооруженные силы Украины потеряли порядка 77 тысяч человек.

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«Способность Украины выдержать эту борьбу исчисляется не месяцами, а неделями. Может быть, всего лишь тремя-четырьмя неделями», — экс-аналитик ЦРУ.

По его словам, после изменения погодных условий в октябре, мобильность украинских подразделений сократится в несколько раз. Однако у ВС России сохранится возможность наносить удары по базам, укреплениям, местам дислокации противника.

Джонсон отметил, что президент Украины Владимир Зеленский уже «признал, что их контрнаступление потерпело провал».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу указал, что Вооруженные силы России не перестают уничтожать технику ВСУ и украинских бойцов, которые пытаются продолжить контрнаступление. Главной задачей российских подразделений стало выбивание техники противника.