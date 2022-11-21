Мир 21 ноября 2022, 07:14 Бывший аналитик ЦРУ предложил помогать Украине, только если она пойдет на переговоры Newsmax: экс-аналитик ЦРУ Флейтц посоветовал Украине пойти на переговоры ради денег США РИА «Новости»

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Помощь Украине истощает запасы США. Продолжать ее следует только в том случае, если киевский режим согласится на переговоры с Россией. Об этом сказал сайту Newsmax бывший аналитик Центрального разведывательного управления Фред Флейтц.

«Мы должны потребовать, чтобы Украина участвовала в мирных переговорах», — сказал он.

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Власти Украины не обязаны соглашаться на условия, которые им не подходят. Но важно обеспечить непрерывный переговорный процесс. Фред Флейтц признал, что США не знают, чем окончится это столкновение. Однако не стоит его затягивать. Россия решила сражаться до последнего, и США не должны вечно поддерживать киевский режим.

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Помощь Украине истощила критически важные военные запасы США, особенно арсенал высокоточных ракет. Они могут понадобиться, если случится вооруженный конфликт между Китаем и Тайванем.

Бывший специалист ЦРУ также возмутился тем, что американское правительство все еще не назначило генерального инспектора для контроля над использованием денег, выделенных Украине. Это поддержали бы и республиканцы, и демократы. Он уверен, что конгресс в новом составе обсудит эти вопросы.