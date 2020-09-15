Бывший американский военный рассказал о встрече с НЛО

Экс-пилот истребителя ВМС США Дэвид Фравор заявил, что видел НЛО в 2004 году. Он рассказал исследователю Массачусетского технологического института (MIT) Лексу Фридману, как выглядит летающий объект.

Фравор заявил, что он и его коллеги увидели объект, напоминающий формой драже «Тик-так» в ясный день. Тогда они выполняли мониторинговую миссию в регионе, где ранее фиксировали аномалии.

«Я видел огни в небе, и они потухли», — заявил пилот. Слова экс-военного передал телеканал Fox News.

Когда военнослужащие попытались догнать предполагаемое НЛО, оно исчезло. По словам бывшего пилота, объект вел себя агрессивно. Он исчезал, менял высоту и блокировал радар.

«Это технически является актом агрессии», — добавил Фравор.

Ранее Министерство обороны США создало рабочую группу по исследованию неопознанных летающих объектов. Пентагон не раз сообщал о том, что засекал НЛО. Например, в апреле 2020-го ведомство опубликовало несколько видеозаписей, где видны маленькие дроны, передвигающиеся на достаточно высокой скорости.