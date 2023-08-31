Мир 31 августа 2023, 07:28 Бывший американский разведчик раскрыл, почему ВСУ не могут добиться успеха при контрнаступлении Экс-разведчик США Шаффер: наступление ВСУ провалилось из-за нежелания слушать Википедия

Читать 360tv в

Если бы Соединенные Штаты планировали контрнаступление ВСУ, то оно было бы более успешным. Однако Украина не слушает советов. Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США Тони Шаффер во время интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, у Штатов существуют эффективные бронетанковые соединения, которые предназначены для проникновения вглубь обороны противника.

Реклама

«Мы их разработали, и они хорошо себя показали в Ираке. Если бы мы это делали (планировали наступление ВСУ — прим. ред.), то мы бы никогда не посоветовали делать то, что они делают сейчас», — сказал Шаффер.

Таким образом он высказал мнение, что если американские советники и консультируют украинских военных, то их рекомендации не всегда принимают во внимание. Также эксперт отметил неспособности Вооруженных сил Украины составить целостный план, поскольку страны-члены НАТО дают различные советы.