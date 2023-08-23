Мир 23 августа 2023, 23:43 Бывший агент ЦРУ допустил свержение Зеленского из-за отказа от мирного диалога с Россией Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленского свергнут, если он не пойдет на диалог с РФ РИА «Новости»

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Украинского лидера Владимира Зеленского могут свергнуть из-за отказа возобновления переговоров с российской стороной. Об этом сообщил экс-агент американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Я думаю, что наиболее вероятный сценарий — переворот и потеря Зеленским власти», — сказал он.

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Джонсон усомнился, что Зеленский поменяет решение и согласится на мирный диалог с Россией. По словам экс-агента ЦРУ, из-за его позиции Украину ждет гуманитарная и демографическая катастрофа. Из страны уже уехали 13 миллионов человек, а в боях на линии соприкосновения погибли около 400 тысяч человек.

Как отметил сайт kp.ru, Джонсон ранее говорил о неизбежном поражении украинской армии. По его мнению, Зеленского в лучшем случае выгонят из страны, ведь он обманул своих граждан, пообещав устроить перемирие с РФ во время предвыборной кампании.

По словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, Россия способна уничтожить Украину при желании. Президент Владимир Путин не делает этого, потому что видит в украинском народе православных христиан.