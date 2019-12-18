Бывший агент Бэнкси рассказал, почему художника не арестовывают

Бывший менеджер Бенкси — фотограф и арт-диллер Стив Лазаридес — объяснил, почему стрит-арт художника никогда не арестовывали. По словам Лазаридеса, все дело во внешнем виде и экипировке.

«Секрет в куртках сигнального цвета и в использовании конусов для дорожных работ. Никто вас не остановит, если они у вас есть», — заявил арт-диллер в интервью газете The Guardian.

Лазаридес рассказал, что лишь однажды он и Бэнкси были близки к аресту. Это случилось в Нью-Йорке. Проходившим мимо трансгендерам не понравилась работа художника. Они сочли ее гомофобной и обратились в полицию. Стив добавил, что они с Бэнкси всегда придумывали разные предлоги для оправдания своей работы.

«Однажды я вручил ему письмо о том, что продюсер фильма разрешил ему рисовать на стене», — заявил Лазаридес.

Лазаридес работал с Бэнкси с 1997-го по 2008 год. Сначала он был его фотографом, а потом стал его агентом и дилером. Сейчас он является крупным арт-дилером, но недавно сообщил о своем желании уйти из бизнеса. Об этом написала газета The Art Newspaper.

Недавно Стив Лазаридес анонсировал выпуск альбома с фотографиями уличного художника. На них даже запечатлен сам Бэнкси, который скрывает свою личность. Правда, увидеть художника можно будет только со спины. Тем временем сами Бэнкси продолжает рисовать. Одна из его последних работ — граффити с изображением оленей Санта-Клауса.