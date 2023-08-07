Мир 07 августа 2023, 05:24 Бывший адмирал США предупредил об угрозе полномасштабной войны в Африке Экс-адмирал ВМС США Ставридис: ситуация в Нигере может привести к крупной войне в Африке Википедия

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Ситуация в Нигере может перерасти в полномасштабную войну на африканском континенте. Такого мнения придерживается бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис. Свои предположения на этот счет она написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Приведет ли это (ситуация в Нигере — прим. ред.) к полномасштабной войне в Африке? Безусловно, потенциал для этого есть», — указал Ставридис.

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Он также добавил, что это бы стало значительным и разрушительным событием.

Захватившие власть в Нигере мятежники заявили о подготовке иностранным государством вторжения в страну. Но не уточнили, о каком именно государстве идет речь. Также было объявлено о закрытии воздушного пространства в стране. Последнее заявление прозвучало на фоне ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

До этого военное командование ЭКОВАС разработало план возможной интервенции Нигера. Премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду, который сейчас находится за пределами государства, отмечал, что правительство страны «доверяет военным экспертам ЭКОВАС, если они будут вынуждены прибегнуть к военному вмешательству».