Мир 11 января 2024, 19:17 Бывших охранников Януковича заочно обвинили в дезертирстве Госбюро расследований Украины обвинило экс-охранников Януковича в дезертирстве РИА «Новости»

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Государственное бюро расследований Украины заочно предъявило обвинения в дезертирстве бывшим охранникам экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что речь идет о 15 экс-членах Управления госохраны Украины. Их заподозрили в том, что они самовольно покинули места работы с целью уклонения от военной службы. События связаны с 21 февраля 2014 года, когда Янукович уехал из страны после беспорядков в Киеве.

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Согласно данным Госбюро, экс-президент якобы уговорил 15 охранников дезертировать и покинуть Украину вместе с ним. Вопрос о мере пресечения для подозреваемых рассмотрят в ближайшее время.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее раскрыл цель Евромайдана. Она заключалась в ослаблении России. При этом судьба республики организаторов госпереворота не интересовала. По словам Азарова, Евромайдан 10 лет назад устроили Соединенные Штаты.