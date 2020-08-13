Бывшие спецназовцы из Белоруссии выбросили форму в знак протеста

Мужчины, которые заявили, что служили в спецназе Белоруссии, выбросили свою форму в мусорный бак. На это их подтолкнули протесты, которые проходят в республики после президентских выборов.

Евгений Новицкий, находящийся в городе-спутнике Минска, Логойске, опубликовал на своей странице в Instagram видео. На нем его брат заявил, что больше не может гордиться тем, где служил. Молодой человек отметил, что не станет хранить форму, на которой есть нашивка «спецназ». После этого он выбрасывает одежду в мусорный бак.

«Горжусь тобой, мой родной брат! После ночи на баррикадах… После того, что творится во всей стране… Эта власть обречена», — написал Евгений.

Похожий пост опубликовал и Артем Белинович. Он выразил мнение, что «белорусского братства спецназа в Белорусии больше нет». После этого Белинович отправил в мусор берет. В публикации появились хештеги #в/ч3214 (номер войсковой части спецназа внутренних войск МВД Белоруссии — прим. ред.), а также #спецназ, #беларусь2020.

Люди в Белоруссии стали выходить на улицы после президентских выборов. Они прошли 9 августа. Победу, по данным ЦИК, одержал Александр Лукашенко.

Сразу после закрытия избирательных участков в ряде городов начались акции протеста. Они продолжались 10 и 11 августа и не обошлись без столкновения с силовиками и их жесткой реакции. По сообщениям очевидцев, правоохранители избивали мирных жителей и журналистов.

Так, они применяли против несогласных водометы, светошумные гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули. Несколько тысяч человек задержали, не обошлось без пострадавших. По данным МВД республики, во время беспорядков один человек погиб. Он хотел бросить взрывное устройство в представителей закона.

В среду, 12 августа, женщины в белорусских городах вышли на мирную акцию протеста.