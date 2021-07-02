Бывшие президенты Гватемалы и Гондураса попадут под американские санкции

Очередные санкции Вашингтона коснутся бывших президентов Гватемалы и Гондураса Альваро Колома Кабальероса и Хосе Порфирио Лобо Соса. Об этом сообщило ИА НСН.

По данным информагентства, США намерены ограничить въезд в страну и получение американских виз для людей, принимавших участие в действиях, которые подрывали демократические процессы в Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре. Это также касается лиц, причастных к коррупции или препятствовавших расследованию подобных деяний в этих странах.

«Соединенные Штаты поддерживают тех граждан, организации и государственных служащих, которые привержены делу продвижения общественного блага и создания надежд и возможностей для жителей региона, даже несмотря на неудачи в обеспечении верховенства закона и усилия по борьбе с безнаказанностью», — добавили в Госдепе США.

Отмечается, что под ограничительные меры попадут не только экс-главы Гондураса и Гвателмалы, но и ряд бывших и действующих чиновников и депутатов.