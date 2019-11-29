Бывшие главы МИД Украины рассказали о неосуществленных планах США на Крым

По словам бывшего чиновника, эта тема началась после того, как Украине отказали в плане действий по членству в НАТО. Тогда Хандогий отправился в Вашингтон на встречу с тогда главой государственного департамента Кондолизой Райс.

По итогам встречи стороны подписали хартию о стратегическом сотрудничестве двух стран. Одним из пунктов там указывалось расширение американского присутствия на территории Крыма.

«Мы над этим пунктом очень долго говорили, о создании в Симферополе, в Крыму, почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки», — вспомнил Хандогий в беседе с бывшим коллегой экс-министром иностранных дел Украины Владимиром Огрызко.

Он подтвердил, что это вопрос постоянно обсуждался с американским послом в Киеве Уильямом Тейлором.

Крым стал российским регионом весной 2014 года по итогам референдума. За воссоединение высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% жителей Севастополя.