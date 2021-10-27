Бывшие домработники семьи основателя Facebook Марка Цукерберга пожаловались на него и его жену Присциллу Чан в суд — их обвинили в сексуальных домогательствах и дискриминации. Об этом сообщил телеканал NBC.

По данным канала, истцов зовут Миа Кинг и Джон Доу. Представитель семьи Цукерберга Бен ЛаБолт рассказал, что никаких доказательств у них нет. Он выразил уверенность в том, что все безосновательные попытки унизить основателя Facebook и его близких потерпят неудачу.

Как сообщил NBC, Кинг — афроамериканка, которая состоит в ЛГБТ-сообществе, а Доу — открытый гомосексуалист. В судебных документах, которые оказались в распоряжении журналистов, говорится, что в семье Цукерберга темнокожую девушку называли грубыми словами и обсуждали ее грудь. Также истцы заявили, что им приходилось работать сверх нормы без надбавки к зарплате.

Накануне Марк Цукерберг заявил о попытках бывших сотрудников оклеветать Facebook. От отметил, что добросовестная критика помогает компании развиваться, однако некоторые экс-работники пытаются представить общественности искаженную картину того, что действительно происходит внутри корпорации.