Бывшие боевики территориальной обороны в Херсоне добровольно сдают оружие, ранее выданное украинскими властями. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых ведомствах.

По его данным, сдают в основном автоматы Калашникова и патроны к ним.

«Все оружие украинская сторона раздавала всем желающим гражданским без предоставления каких-либо документов и записей в реестрах для дальнейшего учета», — подчеркнул источник.

Херсон перешел под контроль ВС РФ 2 марта. Российские военные ежедневно оказывают городу гуманитарную помощь. Накануне мирным жителям Херсона передали 10 тонн продуктов: крупы, сахар, подсолнечное масло и консервы.

Украина 5 апреля официально разрешила добровольцам территориальной обороны применять артиллерию и ракетные системы. До этого члены добровольческих формирований могли использовать только стрелковое оружие.

В марте Верховная рада Украины приравняла добровольцев территориальной обороны к ветеранам войны.