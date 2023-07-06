Мир 06 июля 2023, 16:18 Бывшие американские чиновники обсудили с Лавровым переговоры по украинскому конфликту — СМИ NBC: экс-чиновники США обсудили с Лавровым основу переговоров по конфликту на Украине РИА «Новости»

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Бывшие американские чиновники в апреле провели секретные переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, на которых заложили основу для переговоров по завершению украинского конфликта. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

Переговоры «с известными россиянами» якобы проводила группа экс высокопоставленных чиновников из Соединенных Штатов в сфере национальной безопасности.

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«Лавров в течение нескольких часов провел встречу с группой в апреле в Нью-Йорке», — заявили журналисты.

В ходе переговоров стороны, уточнил телеканал, обсуждали судьбу новых российских регионов и искали вопросы, по которым Россия и Украина могут достичь договоренностей.

Как сообщило РИА «Новости», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дезинформацией и фейками данные о переговорах бывших американских чиновников с Лавровым в апреле.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с Украиной пока можно говорить о мире. Однако после контрнаступа, по слова лидера республики, это станет невозможно.