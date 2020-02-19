Бывшему президенту Боливии запретили баллотироваться в сенаторы

По данным издания, бывший боливийский лидер, которому минувшей осенью пришлось уйти в отставку и покинуть родину, заявлял о своем желании участвовать в парламентских выборах.

Отмечается, что кроме Моралеса в регистрации отказали и бывшему главе внешнеполитического ведомства Боливии Диего Пари. При этом до выборов допустили Луиса Арсе Катакору, который баллотируется в президенты страны.