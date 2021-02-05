Бывшему начальнику генштаба Сербии дали три года за шпионаж в пользу США

Высший суд в Белграде признал экс-начальника генштаба Сербии Момчило Перишича виновным в передаче секретных данных Соединенным Штатам. Генерал-полковника в отставке отправили на три года за решетку.

«Судья во время чтения приговора указала, что Перишич виновен, так как 14 марта 2002 года в ресторане „Шарич“ на Ибарской магистрали передал секретные военные сведения сотруднику посольства США Джону Нейбору. Речь идет о военной информации и документах о безопасности Союзной республики Югославия, в том числе Косова и Метохии», — сообщило сербское агентство «Танюг».

Суд над Перишичем и еще двумя обвиняемыми в шпионаже проходил с 2016 года в закрытом режиме по требованию военной прокуратуры. Процесс над бывшим начальником генштаба Сербии начался в 2002 году. Суд прерывался из-за неприкосновенности Перишича, так как тогда он был депутатом.

В 2005 году его судил Международный трибунал по обвинению в военных преступлениях во время вооруженных конфликтов на Балканах в 1990-х годах.