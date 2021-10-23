Бывшему испанскому королю кололи гормоны, чтобы снизить тягу к женщинам

Бывшему королю Испании Хуану Карлосу I в 2011 году вводили блокаторы тестостерона, что снизить его либидо. По словам экс-комиссара полиции Хосе Мануэля Вильярехо, его страсть к женщинам представляла опасность для государства. Об этом бывший чиновник заявил в суде. Вильярехо обвиняется в шантаже и коррупции.

Экс-комиссар рассказал, что решение принимал бывший глава Национального разведывательного центра Феликс Санс Рольдан. Как сообщает The Times, королю кололи «женские гормоны и ингибиторы тестостерона».

Об этом Вильярехо рассказала экс-любовница короля Коринна цу Сайн-Витгенштейн. Есть аудиозапись

«Они забрали у него все, он не мог быть с женщиной или получить удовольствие любым другим способом», — пожаловалась она в 2016 году.

Кстати, обвинения в шантаже появились в деле бывшего комиссара Вильярехо после того, как стало известно, что он записывал свои беседы с представителями деловой и политической элиты Испании.

Экс-король Хуан Карлос сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах. Он уехал в изгнание из-за коррупционного скандала. Прокуратур начала несколько расследований его деловых операций. В том числе, связанных с контрактами в Саудовской Аравии. Бывший король через адвокатов неоднократно отказывался комментировать обвинения в коррупции. По некоторым данным, прокуратура намерена прекратить расследование, и он сможет вернуться домой.

Испанские монархи имеют неприкосновенность во время своего правления. Однако в 2014 году Хуан Карлос отрекся от престола в пользу своего сына короля Фелипе. Этот шаг сделал его потенциально уязвимым для судебного преследования.

Из Испании 83-летний бывший король уехал в августе 2020 года.