Бывшему банкиру Сергею Пугачеву не удалось добиться от РФ возвращения ему более 14 миллиардов долларов. Претензии экс-участника «Золотой сотни» Forbes в Высшем суде Мадрида окончательно отклонили.

Апелляцию на ранее вынесенный вердикт в испанском суде отвергли, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на вынесенное постановление.

«Этот приговор не предусматривает какое-либо обжалование», — отмечено в документе палаты по гражданским и уголовным делам.

Экс-сенатор и бывший банкир Сергей Пугачев обратился в международный арбитраж с требованием выплатить ему 14,5 миллиарда долларов. Его иск отклонили в июне 2020 года.

Разбирательство против России Пугачев организовал еще в 2015 году, сославшись на полученное им в 2009-м французское гражданство. Основой претензий бывшего участника «Золотой сотни» Forbes стало соглашение между СССР и Францией о защите капиталовложений. Экс-сенатор заявил о нарушении своих прав как французского инвестора. РФ оспорила юрисдикцию арбитров на рассмотрение требований банкира, а Пугачев — вынесенный арбитражем вердикт в Высшем суде Мадрида.