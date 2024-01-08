Мир 08 января 2024, 14:26 Бывшего замминистра обороны Украины обвинили в растрате 25 миллионов долларов РИА «Новости»

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Бывший замминистра обороны Украины, начальник департамента закупок министерства попали под уголовное дело о растрате и «препятствовании законной деятельности ВСУ». По данным Госбюро расследований, их заподозрили в растрате более 25 миллионов долларов при закупке крупной партии бронежилетов.

Судебно-баллистическая и товароведческая экспертизы показали, что товар не соответствовал стандартам, поэтому украинские бойцы не могли использовать его по назначению. По версии следствия, чиновники закупили свыше 50 тысяч некачественных бронежилетов. Под уголовное дело также попал бывший начальник управления развития вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

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Чиновникам уже предъявили обвинение. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Фамилии обвиняемых не назвали, однако офис генпрокурора Украины уточнил, что двое из них уже находятся под стражей. Как написала «Газета.ru», речь идет об экс-замминистра обороны Украины Вячеславе Шаповалове и бывшем руководителе департамента закупок министерства Богдане Хмельницком.