Мир 12 декабря 2022, 01:03 Бывшего заместителя главы Европарламента арестовали по делу о коррупции Agence France-Presse: экс-заместителя главы ЕП Кайли арестовали по делу о коррупции Pxhere

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В рамках расследования дела о коррупции в Европарламенте правоохранители арестовали четырех человек. Среди них оказалась экс-заместитель главы ЕП Ева Кайли, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник.

Имена трех других задержанных не называются. За последние двое суток, как уточняется, по этому делу задержали шесть человек, двое из них являются депутатами европейского парламента.

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Федеральная прокуратура не стала раскрывать имена арестованных. Известно только, что задержание проходило в Бельгии в рамках расследования дела о коррупции, связанного с чемпионатом мира по футболу, который сейчас проходит в Катаре.

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Ранее стало известно, что Еву Кайли отстранили от должности заместителя главы Европейского парламента. В пятницу, 9 декабря, в ее доме провели обыск.

Прокуратура Бельгии провела крупную операцию. Расследование правоохранителей касается предполагаемой преступной организации, которая причастна к коррупции и отмыванию денег. Сотрудники полиции провели 16 обысков, изъяли 600 тысяч евро наличными и мобильные телефоны. Задержали четырех человек.