Бывшего вице-президента США обвинили в изнасиловании

По словам Тары Рид, Байден домогался ее еще в начале 90-х, когда был сенатором. Она утверждает, что в коридоре сената США он положил ей руку под юбку и совершил действия сексуального характера.

Отмечается, что Рид рассказала об этом после того, как Хиллари Клинтон выразила поддержку Байдена на предстоящих выборах президента.

«Хиллари Клинтон и ранее позволяла влиятельным мужчинам скрывать свое сексуальное хищническое поведение», — обратила внимание бывшая сотрудница Байдена.