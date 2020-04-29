Бывшего вице-президента США обвинили в изнасиловании
Тара Рид, работавшая помощницей бывшего вице-президента США Джо Байдена, обвинила его в изнасиловании. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на американские СМИ.
По словам Тары Рид, Байден домогался ее еще в начале 90-х, когда был сенатором. Она утверждает, что в коридоре сената США он положил ей руку под юбку и совершил действия сексуального характера.
Отмечается, что Рид рассказала об этом после того, как Хиллари Клинтон выразила поддержку Байдена на предстоящих выборах президента.
«Хиллари Клинтон и ранее позволяла влиятельным мужчинам скрывать свое сексуальное хищническое поведение», — обратила внимание бывшая сотрудница Байдена.