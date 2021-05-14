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    14 мая 2021, 21:21

    Бывшего спецназовца США осудили за шпионаж на Россию

    Анатолий Минкин

    Суд штата Вирджиния приговорил бывшего американского военного Питера Рафаэля Дзибински-Деббинса к 15 годам и 8 месяцам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщило издание Independent.

    Бывшего спецназовца США осудили за шпионаж на Россию

    Согласно материалам дела, американец работал на российскую разведку 15 лет, когда проходил курсы подготовки офицеров. Его якобы завербовали, когда он приехал в Россию по обмену в 1996 году. В последующие годы он предоставлял данные о работе своего подразделения спецназа и называл имена сослуживцев.

    Со службы его уволили в должности капитана в 2004 году. Во время визита в Азербайджан он нарушил правила безопасности, когда привез в республику свою жену и дал ей воспользоваться спутниковым телефоном.

    В 2008 году бывший спецназовец передал российским спецслужбам информацию о работе американских военных в Грузии и Азербайджане, уверены в США. По словам адвокатов, их подзащитный принес минимальный ущерб, потому что эта информация у России уже была.

    За работу Деббинсу передали 1000 долларов наличными, бутылку коньяка и российскую военную форму.

    По словам прокурора, деятельность обвиняемого поставила под угрозы национальную безопасность США. Он подчеркнул, что военный нарушил присягу, что является тяжелым преступлением. Обвинение потребовало отправить бывшего спецназовца в тюрьму на 17 лет. Но суд принял собственное решение и приговорил бывшего шпиона к 15 годам и восьми месяцам.