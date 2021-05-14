Бывшего спецназовца США осудили за шпионаж на Россию

Суд штата Вирджиния приговорил бывшего американского военного Питера Рафаэля Дзибински-Деббинса к 15 годам и 8 месяцам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщило издание Independent.

Согласно материалам дела, американец работал на российскую разведку 15 лет, когда проходил курсы подготовки офицеров. Его якобы завербовали, когда он приехал в Россию по обмену в 1996 году. В последующие годы он предоставлял данные о работе своего подразделения спецназа и называл имена сослуживцев.

Со службы его уволили в должности капитана в 2004 году. Во время визита в Азербайджан он нарушил правила безопасности, когда привез в республику свою жену и дал ей воспользоваться спутниковым телефоном.

В 2008 году бывший спецназовец передал российским спецслужбам информацию о работе американских военных в Грузии и Азербайджане, уверены в США. По словам адвокатов, их подзащитный принес минимальный ущерб, потому что эта информация у России уже была.

За работу Деббинсу передали 1000 долларов наличными, бутылку коньяка и российскую военную форму.

По словам прокурора, деятельность обвиняемого поставила под угрозы национальную безопасность США. Он подчеркнул, что военный нарушил присягу, что является тяжелым преступлением. Обвинение потребовало отправить бывшего спецназовца в тюрьму на 17 лет. Но суд принял собственное решение и приговорил бывшего шпиона к 15 годам и восьми месяцам.