Бывшего советника Трампа Стива Бэннона арестовали по делу о мошенничестве

В ходе краудфандинговой кампании они собрали более 25 миллионов долларов. Однако большая часть полученных денег шла на содержание организаторов, считает сторона обвинения. При этом всю свою рекламу они строили на том, что не возьмут ни цента из пожертвований.

С помощью поддельных счетов и документов они сделали так, что все деньги поступали в подставную фирму. Стива Бэннона обвинили в том, что он присвоил себе около одного миллиона долларов. Один из его подельников забрал 350 тысяч долларов.

Всем фигурантам дела предъявили обвинение в сговоре с целью мошенничества и в сговоре по отмыванию денег. По каждому пункту им грозит до 20 лет лишения свободы.

Стив Бэннон работал в предвыборном штабе Дональда Трампа, а после выборов получил должность советника президента по стратегическим вопросам. Свой пост он занимал с января по август 2017 года.