Бывшего советника Трампа арестовали в США

В США заключили под стражу экс-советника Дональда Трампа Стива Бэннона. Он не захотел давать показания по инциденту со штурмом Капитолия. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на релиз, опубликованный ФБР.

В документе отмечается, что Бэннону были предъявлены обвинения в неуважении к американскому конгрессу.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года. В тот день члены Сената и палаты представителей США собрались для утверждения итогов президентских выборов. Однако в здание ворвались сторонники Трампа, которые устроили столкновения с полицией.