Бывшего служащего почты арестовали в Японии за кражу более 2 млн марок

Полиция Токио арестовала бывшего главного бухгалтера одного из отделений почты. Его заподозрили в краже более двух миллионов почтовых марок на сумму порядка 94 миллиона иен — почти 891 тысяча долларов.

Следствие считает, что бывший почтовый сотрудник замешан и в других финансовых махинациях. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo.

По предварительным данным, бывший бухгалтер украл ценности и средства на общую сумму около 270 миллиона иен. Это почти 2,6 миллиона долларов. Во время допросов он признал свою вину.

Мужчина похищал марки, когда отправлялось большое количество писем или открыток по заказам, например от крупных компаний. Послания отсылали без марок. Их мошенник потом со скидкой продавал в специализированные лавки, которые занимаются перепродажей авиационных и железнодорожных билетов, товарных купонов. Вырученные деньги японец тратил на походы в рестораны или покупал дорогие вещи.

Махинации вскрылись еще в 2018 году. Тогда бухгалтера уволили. В 2020 году «Почта Японии» передала дело в полицию.