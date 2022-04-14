Бывшего президента Гондураса Эрнандеса выдадут властям США

Экс-президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес может быть выдан властям США на авиабазе имени Эрнана Акосты на следующей неделе. Об этом написала газета La Tribuna.

После прибытия на авиабазу он будет доставлен в Нью-Йорк, сообщило ИА НСН.

Власти США задержали Эрнандеса 15 февраля в Тегусигальпе. Он обвиняется в контрабанде наркотиков.

Ранее суд США приговорил брата бывшего президента Хуана Антонио Эрнандеса к пожизненному заключению за торговлю наркотиками.