Мир 21 декабря 2023, 07:28 Бывшего президента Банка Латвии отправили в тюрьму за взятку в форме турпутевки Экс-главу ЦБ Латвии Римшевичса приговорили к 6 годам тюрьмы за взятку РИА «Новости»

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Рижский районный суд в Юрмале приговорил бывшего президента Банка Латвии Илмарса Римшевичса к шести годам тюрьмы и конфискации имущества за взяточничество. Он не признал вину и решил обжаловать приговор, сообщил «Sputnik Латвия».

Илмарса Римшевичса обвиняли в отмывании преступных доходов, получении взяток от Trasta Komercbanka деньгами и в виде оплаченных путешествий. Банк неоднократно просил его повлиять на решения надзирающей Комиссии по рынку финансов и капитала. Суд признал бывшего главу Центробанка виновным, отправил на шесть лет в тюрьму, установил еще год надзора и объявил о конфискации имущества.

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Его сообщника предпринимателя Мариса Мартинсонса приговорили к пяти годам тюрьмы. Мужчину обвиняли в посредничестве при передаче взяток. Оба подсудимых не признали вину. Их адвокаты заявили журналистам, что обжалуют вердикт.

В Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника миграционного управления. Его заподозрили в причастности к организации нелегальной миграции.