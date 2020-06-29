    29 июня 2020, 17:19

    Бывшего премьера Франции признали виновным в фиктивном трудоустройстве

    Анастасия Кременчугская

    Парижский суд признал Франсуа Фийона, бывшего министра Франции, виновным в фиктивном трудоустройстве своей супруги Пенелопы Фийон. Они присвоили свыше миллиона евро из государственного бюджета. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на зарубежное издание.

    Жена экс-министра также признана виновной. Она обвиняется в соучастии в правонарушении и в сокрытии растраты государственных средств.

    Обвинение запросило дать супругам Фийон по пять лет лишения свободы.