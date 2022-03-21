Бывшего премьера Чехии Бабиша обвинили в махинациях

Экс-премьеру Чехии Андрею Бабишу выдвинули обвинение в махинациях с дотацией ЕС в размере около двух миллионов евро. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря городской прокуратуры Алеша Цимбала.

В пособничестве также обвинили соратницу Бабиша Яну Майерову.

«Прокурор горпрокуратуры Праги Ярослав Шарох предъявил 21 марта обвинение двум лицам по делу, которое в СМИ называют делом о фирме «Ферма «Гнездо аиста». При этом одному из данных лиц предъявлено обвинение в совершении мошенничества с субсидией ЕС и тем самым в нанесении ущерба финансовым интересам ЕС. Действия другого лица квалифицируются как пособничество в совершении преступления, заключающегося в мошенничестве с субсидией ЕС», — процитировал RT слова Цимбала.

В 2009 года из состава холдинга Agrofert Бабиша была вычленена небольшая фирма «Ферма «Гнездо аиста», на которую была получена субсидия Евросоюза. Позднее фирма была снова включена в состав холдинга, а субсидия возвращена ЕС в 2018 году.