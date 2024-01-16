Мир 16 января 2024, 15:26 Бывшего премьера Британии уличили в лоббировании оборонного экспорта в Китай Politico: Трасс тайно лоббировала продажу оборонного оборудования в Китай Global Look Press

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Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс лоббировала правительство страны с целью ускорить военные поставки китайской армии. Об этом написала газета Politico.

По информации источника, в итоге поставки заблокировала Служба безопасности Великобритании, опасаясь, что Китай применит оружие в случае вторжения на Тайвань.

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Журналисты узнали, что в августе 2023 года Трасс обратилась с письмом министра торговли Кеми Баденоху с просьбой поспособствовать передаче Китаю военной техники от имени завода Richmond Defense. Себя она назвала одним из самых известных «китайских ястребов» среди всех западных консерваторов.

Также она предупреждала Кеми, что отказ от поставок ознаменует собой потерю миллионов фунтов стерлингов прибыли, а Китай начнет производить востребованную продукцию самостоятельно.

Трасс занимала пост премьер-министра Великобритании с 6 сентября по 25 октября 2022 года. Ранее СМИ сообщили, что ее преемник Риши Сунак получил от Трасс брешь в бюджете страны на 50 миллиардов фунтов стерлингов.